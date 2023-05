Pro Recco a Palermo per volare in finale Scudetto

E' già tempo di match point per la Pro Recco che dopo il 18-9 casalingo sfida domani alle 16 il Telimar Palermo nella seconda semifinale dei playoff di Serie A1 maschile di pallanuoto. I liguri vincendo chiuderebbero la pratica e volerebbero in finale dove si troveranno davanti una tra Brescia e Ortigia.

Telimar-Pro Recco in diretta streaming

La marcia verso il 35esimo Scudetto della storia continua per la Pro Recco che già intravede la diciassettesima finale consecutiva. Il match contro il Telimar sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della società siciliana.

"La partita di mercoledì ci ha fornito ottime indicazioni in vista di quelli che saranno i prossimi impegni, a cominciare dalla gara 2 di domani che ci può dare l'accesso alla finale Scudetto - le parole di Alessandro Velotto alla vigilia -. Sapevamo che il Telimar è una buona squadra, in particolare a livello offensivo, e a Recco siamo stati bravi a limitarli, ad eccezione del primo tempo quando gli abbiamo concesso quattro reti in otto minuti, troppi per il nostro livello. Poi, però, abbiamo regolato la difesa insieme al mister e la gara ha cambiato direzione, non abbiamo concesso quasi più nulla e questo è importante perché tutto il nostro gioco è costruito sulla difesa: se dietro facciamo bene abbiamo le qualità per imporci in ogni sfida. Vogliamo affrontare la gara di domani con impegno e concentrazione per prenderci la vittoria che ci consentirebbe di avere più tempo per preparare la serie che assegnerà lo Scudetto contro una tra Brescia e Ortigia".

L'eventuale gara 3 si giocherà a Recco mercoledì 9 maggio alle ore 18:30.