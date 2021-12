La Pro Recco va a caccia della Supercoppa Europea

La pallanuoto europea assegna domani, lunedì 20 dicembre, alle 19 il primo trofeo della stagione: la Supercoppa. Si gioca in partita secca e a sfidarsi saranno la Pro Recco campione d'Europa in carica e lo Szolnok vincitore dell'EuroCup. Si gioca in Ungheria dove i liguri sono già da una settimana dopo che hanno battuto nell'ultima giornata di Champions l'OSC lanciandosi sempre più al primo posto nel girone.

È la sfida in panchina tra due giovani allenatori, il croato Sandro Sukno, 31 anni, contro il serbo Zivko Gocic, classe 1982, campione d’Ungheria in carica. La Pro Recco, che ha vinto sei Supercoppe e guida la speciale classifica davanti al Ferencvaros, fermo a quattro, ha trionfato l’ultima volta nel 2015 battendo il Posillipo nella piscina di Sori; per il Szolnok un trofeo in bacheca, alzato nel 2017.

Sukno e la Supercoppa Pro Recco-Szolnok

“Affrontiamo una squadra preparata, con giovani di qualità, che nella finale di coppa d’Ungheria contro il Ferencvaros se l’è giocata fino alla fine – afferma Sukno -. In questi giorni ci siamo potuti allenare al completo dopo i numerosi casi di influenza registrati nei giorni precedenti alla partita con l’Osc. Per alzare la coppa dovremo cominciare la gara con aggressività, imponendo subito un ritmo alto, poi come sempre la chiave sarà la fase difensiva: da lì si costruiscono i successi”.

Gli arbitri della partita saranno Margeta (Slovenia ) e Zwart (Olanda).