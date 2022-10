Rugby, sfida benefica Siluri-Cambridge University: "Una protesi per Giorgio, giovanissimo ex rugger"

La Nazionale Italiana Rugby torna a Genova, il prossimo 19 novembre, per giocare allo stadio Luigi Ferraris contro il Sudafrica, team campione del mondo in carica, si tratta dell'appuntamento che conclude le Autumn Nations Series 2022. Un legame che si rinnova e si consolida quello tra Genova e l’Italrugby e, per l'occasione, saranno tante le iniziative collaterali in città, nel ricordo di Marco Bollesan, genovese d’adozione, scomparso ad aprile 2021 dopo una straordinaria e indimenticabile carriera prima da giocatore e poi da allenatore della Nazionale.

Siluri-Cambridge, sfida affascinante con uno scopo benefico

Venerdì 18 novembre 2022 allo stadio Carlini-Bollesan di Genova andrà in scena un pomeriggio speciale, con uno scopo benefico. Si partirà alle ore 16:30 con il torneo tra old Genova, Recco, Rovigo e Roma, seguito da partite di bambini, poi alle 19:30 il grande appuntamento con il match tra Siluri e Cambridge University. Si tratta di un'amichevole tra una selezione composta dagli otto migliori atleti liguri o che si siano distinti in squadre liguri e dai giovani talenti della Nazionale U20 italiana contro la squadra della prestigiosa università inglese. Gli educatissimi e valorosi Cambridge blues sbarcheranno a Genova, consolidando uno storico rapporto con la nostra città.

L'incasso aiuterà un giovanissimo ex rugger della Pro Recco

Il ricavato verrà donato in favore di Giorgio Germano, diciassettenne ligure ex rugger della Pro Recco che ha dovuto subire l'amputazione di una gamba e sta affrontando con la sua famiglia un complesso e costoso percorso. Giorgio è nato con una grave malattia congenita alla gamba destra e dopo l'ennesimo intervento a marzo 2022 (ne ha subiti in tutto una ventina) ha dovuto affrontare una grave infezione e ha scelto l'amputazione. Ora cammina finalmente senza stampelle con una protesi temporanea, continua la fisioterapia e, proprio pochi giorni fa, ha iniziato ad allenarsi con una squadra di calcio amputati dopo che, da bambino, nonostante i problemi alla gamba, aveva giocato a rugby a Recco. La famiglia ha costituito l'associazione Iron Giò per raccogliere fondi per l’acquisto delle protesi di cui Giorgio avrà bisogno per cercare di fare una vita il più normale possibile. I Siluri sosterranno la sua battaglia, chiunque potrà contribuire acquistando i biglietti per il match del Carlini del prossimo 18 novembre.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per il match sono in vendita online su Diyticket e cartacei presso le società liguri, alcuni esercizi commerciali di Genova e provincia e allo stadio il giorno stesso (contributo volontario a partire da 10 euro sopra ai 18 anni, 5 euro dai 13 ai 18 e gratis fino ai 12).

Chi sono i Siluri

Nati a Genova negli anni '90 per iniziativa di un gruppo di giovani giocatori di Cus Genova e Pro Recco, imperversarono e divennero leggendari vincendo partite e tornei estivi in tutto il paese. Quella dei club a inviti è una lunga tradizione nel Rugby. Il primo (sono nati nel 1890) e ancora oggi il più famoso è quello dei Barbarians. Sono squadre che non partecipano a nessun campionato e a cui di accede solo per invito diretto. Giocano partite amichevoli, di solito di beneficenza, proprio come quella in programma al Carlini venerdì 18 novembre 2022. Marco Rivaro (ex nazionale azzurro e unico italiano ad aver giocato il Varsity match con la maglia del Cambridge), Carlo Gatti, Gianluigi Zanga e Alessio Costa sono tra i fondatori, gli allenatori sono invece Gian Cartoni, Diego Galli e Francesco Bernardini. I giocatori per la sfida al Cambridge sono stati scelti tra i migliori talenti emergenti italiani e quelli che hanno militato in una squadra ligure. I giovani della Nazionale U20 sfrutteranno l'incontro come tappa nella preparazione al prossimo 6 Nazioni di categoria.

Il Varsity match, di cosa si tratta?

Una volta all’anno, per una domenica, il rugby inglese si ferma e 80.000 persone si recano allo stadio di Twickenham, per assistere alla più tradizionale delle partite. Il Varsity match. Il confronto fra le università di Oxford e Cambridge. È il match simbolo del rugby per una serie di motivi. I giocatori non sono professionisti, ma studenti eccellenti. Provenienti da tutto il mondo, spesso giocatori internazionali, negli anni in cui giocano per la squadra universitaria, rinunciano al rugby professionistico. Come detto, un solo genovese ha preso parte a questa sfida così affascinante, si tratta di Marco Rivaro, ex giocatore della nazionale italiana e tra i fondatori della selezioni a inviti dei Siluri.

Genova & Cambridge: la storia, i rapporti, le università

Genova e l'Inghilterra hanno da sempre delle affinità. Dal condividere la bandiera a tradizioni e valori. Sino ad oggi l’unico Italiano che abbia mai rappresentato una delle due università nel Varsity è proprio un genovese, Marco Rivaro, che ha vestito il Light Blue di Cambridge nel 2000 & 2001. L'incontro è reso possibile grazie al sostegno dell'Università degli Studi di Genova e un comitato di sponsor. Gli atleti si alleneranno nello stadio Carlini-Bollesan nei due giorni precedenti al match.