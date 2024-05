Savona-Pro Recco: gara 2 Scudetto può essere decisiva, dove vedere la partita

Ricaricate le pile dopo la vittoriosa sfida di gara 1, la Pro Recco partirà questo pomeriggio per Savona: domani, alle 20:45 con diretta su Rai Sport (digitale terrestre e RaiPlay), i campioni d'Italia cercheranno alla "Zanelli" il successo che vorrebbe dire Scudetto numero 36. Se così non sarà si ritornerà a Recco mercoledì 29 Maggio, alle ore 19:30, per la "bella".

Nella trasferta di Savona mister Sukno si porterà fino all'ultimo il dubbio Echenique, indisponibile nella sfida della "Ferro".

"Dobbiamo ripartire dai primi due tempi e mezzo di gara 1, con un'ottima difesa che è stata il frutto di un grande lavoro di squadra - afferma Marco Del Lungo -. Ci aspettiamo una partita difficile soprattutto dal punto di vista mentale, ma abbiamo già voltato pagina, siamo concentrati e pronti per andare a vincere a Savona. Sarà sicuramente una sfida diversa da quella di mercoledì, una battaglia fino all'ultimo secondo, una bellissima partita da vedere".

Gli arbitri designati per la partita sono Schiavo e Calabrò.