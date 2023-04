Scacchi: i ragazzi del Da Vigo Nicoloso di Recco vincono le selezioni regionali

Importante successo dei ragazzi del Da Vigo Nicoloso di Recco alle qualificazioni regionali di scacchi per l'accesso alla fase nazionale. La squadra Allievi (si tratta di ragazzi nati tra 2006 e 2008) composta da Mazzotti, Loi, Chen, Caorsi, Rovegno e Castellan ha infatti vinto il torneo di selezione con 4,5 punti su 5 incontri, al quale hanno partecipato dieci rappresentative di scuole secondarie di tutta la Liguria, non solo nella categoria Allievi ma anche Juniores (nati tra 2004 e 2005).

Il torneo si è svolto a Genova nei locali del Circolo Centurini, uno dei più antichi d'Italia. La squadra del liceo è stata seguita sul piano tecnico dal circolo Asd Scacchi Golfo Paradiso.

"L'incontro fra scacchi e scuola già oggetto di intese nazionali fra Miur e Fsi - spiega l'Asd Scacchi Golfo Paradiso - ha trovato da tempo uno spazio di comuni iniziative proprio al liceo Nicoloso, per effetto delle scelte del corpo docente, in primis della sua dirigenza, e dell'interesse del circolo Scacchi Golfo Paradiso. Ora la squadra del liceo dovrà misurarsi con rappresentative di tutta Italia dal 7 al 10 maggio a Montesilvano in provincia di Pescara in Abruzzo. Già qualcuno spera nel podio".