Quinto, si riparte dal difficile derby con il Savona

Riparte la Serie A1 di pallanuoto dopo la sosta dovuta all'aumento dei contagi di Covid-19. Sabato alla Zanelli di Savona il Quinto torna in vasca per affrontare un derby decisamente difficile. Sarà solo l'inizio di un periodo molto impegnativo perché i biancorossi devono ancora recuperare anche le gare con Metanopoli e Catania.

“Torniamo a giocare dopo circa due mesi – ricorda il capitano Luca Bittarello – visto che eravamo scesi in vasca l’ultima volta a dicembre. Normale quindi che ci sia un po’ di emozione ma noi abbiamo davvero tanta voglia di tornare in acqua, di confrontarci, di giocare. E abbiamo tanta fame. Per quanto riguarda la partita, credo che sia difficile da inquadrare. Il Savona ha un ottimo organico e un ottimo allenatore, ma dopo uno stop così lungo, defezioni e quarantene che hanno colpito un po’ tutte le squadre di A1 è difficile capire che livello di condizione fisica avranno loro e avremo anche noi. Credo che il segreto per fare una buona partita, in questi casi, sia quello di concentrarsi su noi stessi, giocando come siamo capaci di fare, con intensità dal primo all’ultimo minuto“.