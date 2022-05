Il Quinto prepara la sfida con Salerno

Mettersi subito il ko con Ortigia alle spalle e pensare alla sfida contro il Salerno. I playoffo per le posizioni dal quinto all'ottavo posto nella Serie A 1 di palla nuoto maschile continua e con fischio d’inizio alle 19 – l’Iren Genova Quinto sarà di scena nella vasca dell”eterna rivale’ Rari Nantes Salerno, per gara 1 dei play off. Le due squadre perdenti al primo turno si affrontano per aggiudicarsi la settima posizione. Gara 2 è in programma mercoledì prossimo, alla “Marco Paganuzzi” di Albaro. L’eventuale ‘bella’ si giocherà ancora a Salerno, il sabato successivo.

“Sulla serie di partite con l’Ortigia posso dire solo cose positive – dice il centroboa Andrea Fracas – Ce la siamo giocata alla pari con una squadra importante, senza paura, che alla fine l’ha spuntata solo per alcuni episodi che alla fine sono girati a suo favore. Però siamo riusciti a metterli alle corde: ad inizio stagione eravamo partiti un po’ contratti, poi con il tempo siamo cresciuti, sono nati gli automatismo giusti e credo che questo sia sia visto bene proprio in queste ultime partite. Peccato per la gara in casa, dove abbiamo subito un divario secondo me eccessivo, ma ora dobbiamo metterci tutto questo alle spalle e pensare al Salerno: sarà un’altra gara difficile, cui arriviamo dopo aver giocato tre partite in pochi giorni, ma arriviamo a questo appuntamento con orgoglio e anche con un pizzico di rabbia agonistica che ci ha lasciato l’amarezza di come si è conclusa la serie con l’Ortigia“.