Quinto ribaltato da Salerno alle Piscine di Albaro

Terza sconfitta di fila per il Quinto che alle Piscine di Albaro si arrende a Salerno nel campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto. I genovesi restano così a tre punti nei bassi fondi della classifica insieme a San Donato e solamente due lunghezze sopra Lazio e Roma, ultime della classe. Nel prossimo turno i biancorossi se la vedranno contro la Pro Recco campione d'Europa e prima in classifica a punteggio pieno.

La cronaca di Quinto-Salerno

L’Iren Genova Quinto arriva ad un doppio vantaggio in avvio della quarta e ultima frazione, ma alla fine il Salerno mette la freccia e ribalta la situazione, chiudendo il match sul 7-6 e portandosi a casa i tre punti. Si può riassumere così la gara delle Piscine di Albaro, valida per la sesta giornata di serie A1: un lungo testa a testa fra le due formazioni, nessuna che sembra in grado di prendere il largo, e quando ci provano i padroni di casa gli ospiti non ci stanno e imprimono la svolta decisiva.

Le parole di Bittarello al termine del match

“Sono stati più bravi di noi a sfruttare gli episodi che sono capitati, perché questa è stata una partita fatta di episodi – il commento del capitano Luca Bittarello – Noi abbiamo commesso alcune ingenuità, specie nel finale, e siamo stati puniti. Sembrava quasi che avessimo più paura di perderla che voglia di vincerla, ma adesso guardiamo avanti: credo che sia inutile recriminare su quello che è passato, in queste sei gare abbiamo raccolto meno di quanto avremmo dovuto e potuto, ma pensiamo alla prossima. In casa del Recco per noi sarà una sorta di allenamento di qualità, che sarà utile per provare alcune cose che poi ci verranno bene nelle gare successive“.

Il tabellino di Quinto-Salerno

IREN GENOVA QUINTO-RN SALERNO 6-7

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, L. Dellacasa, A. Di Somma, Villa, F. Panerai, R. Ravina 2, A. Fracas, A. Nora, N. Figari 3, L. Bittarello, M. Gitto, M. Guidi 1, Valle. All. Del galdo

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo, U. Esposito, C. Sanges, M. Gluhaic 2, G. Spatuzzo, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo 2, M. Elez 1, G. Parrilli, A. Fortunato, D. Pica 1, G. Taurisano. All. Citro

Arbitri: Carmignani e Lo dico

Note: Parziali: 0-1 2-0 3-3 1-3 Usciti per limite di falli Di Somma (G), Esposito (S) e Fortunato (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 3/10 e R.N Nuoto Salerno 2/8 + un rigore. Spettatori 250 circa.