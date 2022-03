Quinto, sfida al Posillipo per proseguire la striscia vincente

La corsa del Quinto nel campionato di A1 di pallanuoto continua sabato alle 16 alle Piscine di Albaro contro Posillipo. I genovesi sono attualmente ottavi con 18 punti, come Salerno, ma hanno vinto le ultime cinque gare di fila e non vogliono fermarsi. Di fronte avranno il club campano al momento undicesimo con solo 10 punti e due sconfitte in fila, quattro nelle ultime cinque.

“Affronteremo una squadra tosta, giovane e sbarazzina, con alcuni elementi di assoluto valore e un ottimo portiere – inquadra la sfida il biancorosso Matteo Gitto – Eppoi si tratta sempre del Posillipo, club di grande tradizione, e in più gioca in casa. Sotto questo punto di vista sarà un piacere tornare a giocare a Napoli, città dalla quale, a causa della pandemia, manchiamo ormai da due anni: per questo sarà bello scendere in vasca nella ‘nuova’ Scandone, sarà un’emozione particolare. Per quanto ci riguarda giocheremo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti per consolidare ulteriormente il primo posto nel girone. Fisicamente e mentalmente stiamo bene, siamo pronti e veniamo da una striscia di risultati positivi che vogliamo allungare“.