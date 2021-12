Quinto concede il bis, Posillipo va ko: Gitto, "Dedicato ai nostri tifosi"

Il Quinto non si ferma più. Dopo un inizio difficile, la squadra genovese si sta risollevando. Oggi è arrivato il secondo successo di fila contro il Posillipo per 8-5 dopo quella della settimana scorsa a Roma contro il Lazio Nuoto. Un successo importante e sudato, più di quanto dica il risultato finale. I primi due tempi sono stati equilibrati con un botta e risposta continua, poi i biancorossi hanno preso il largo nel terzo tempo e controllato magistralmente il risultato nell’ultimo quarto, con il gol di Nora quasi sul suono della sirena a suggellare la vittoria. Tre punti che consentono all’Iren Genova Quinto di portarsi a quota 9 punti in classifica.

Il commento di Gitto a Quinto-Posillipo

“Una vittoria che ha due dediche particolari – commenta Matteo Gitto – Anzitutto al nostro capitano Luca Bittarello, che non poteva essere disponibile per questo incontro. E poi a tutti quelli che lavorano dietro le quinte per far sì che giocare ad Albaro sia sempre uno spettacolo. Poter scendere in vasca qui ti fa sentire davvero un giocatore professionista e in determinati frangenti questo può fare la differenza. Finalmente abbiamo vinto in casa, un successo importante, conquistato con le unghie e con i denti, ma sono contento. Lo dovevamo anzitutto ai nostri tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio e adesso sono stati ripagati. Adesso pensiamo già al Catania, una squadra che ha ottime individualità e che gioca in in una piscina ostica molto stretta. A dire il vero è molto simile a quella del Foro Italico, dove quest’anno abbiamo sempre vinto…”.

Il tabellino di Quinto-Posillipo

IREN GENOVA QUINTO-CN POSILLIPO 8-5

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, N. Gambacciani, A. Di Somma, S. Villa, F. Panerai 2, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 3, N. Figari 1, L. Dellacasa, M. Gitto 1, M. Guidi, R. Valle. All. Del Galdo

CN POSILLIPO: L. Lindstrom, D. Iodice 1, M. Cali’, L. Briganti, A. Picca 1, E. Aiello, M. Tkac, M. Lanfranco, M. Di Martire 3, A. Scalzone, N. Radonjic, P. Saccoia, R. Spinelli. All. Brancaccio

Arbitri: Schiavo e Petronilli

Note: Parziali: 1-1 2-2 4-2 1-0 Usciti per limite di falli Di Somma (Q) e Lanfranco (P) nel terzo tempo, Radonjic (P) nel quarto tempo. Figari (Q) sbaglia un rigore nel primo tempo (palo). Superiorità numeriche: 3/12 + un rigore e C.N Posillipo 3/15 + un rigore. Spettatori 250 circa.