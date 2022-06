Massaro al Quinto, "Squadra ambiziosa, non vedo l'ora"

Continua la campagna acquisti del Quinto e ancora una volta i genovesi pescano nel Savona. Insieme a Molina arriva infatti Francesco Massaro in porta, un innesto importante per il club che ha appena concluso la stagione con il migliori piazzamento della propria storia in A1 maschile.

“Per prima cosa devo ringraziare il presidente Giorgio Giorgi e il direttore sportivo Lorenzo Marino per avermi voluto e accolto nella famiglia Quinto, illustrandomi un progetto serio e ambizioso – le prime parole di Massaro da biancorosso – Questo è stato determinante nella mia scelta. Nel contempo ringrazio il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo e il club per avermi permesso di intraprendere questa nuova stimolante esperienza dopo quella di Savona, altra società che devo ringraziare, a partire dal tecnico Angelini. Ora sono pronto a tuffarmi in questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare a lavorare in un club che, come ha dimostrato anche l’ultima stagione, nutre grandi ambizioni e vuole restare in alto. Ho già avuto modo di parlare con diverse persone che fanno parte della società e mi hanno trasmesso grande entusiasmo, sono certo che faremo bene“.

“Abbiamo fatto la miglior scelta possibile per ‘coprire’ la partenza di Pierre Pellegrini – commenta Lorenzo Marino – Parliamo di un ragazzo giovane, di grande prospettiva, reduce da una stagione molto positiva con il Savona. Siamo contenti del suo arrivo e siamo certi che darà un grande contributo alla causa del club“.