Pallanuoto, il Quinto ospita Ortigia

Ottava giornata di campionato di serie A1 alle porte: domani sera, con fischio d’inizio alle 21 alle Piscine di Albaro, l’Iren Genova Quinto se la vedrà con il Circolo Canottieri Ortigia, attualmente seconda forza del campionato dietro alla sola Pro Recco. Una sfida probante, quindi, per i biancorossi, reduci da un altro impegno settimanale, quello di sette giorni fa proprio in casa dei Campioni d’Europa con sconfitta come ampiamente pronosticabile.

Quinto-Ortigia: il commento di Fracas

“Sicuramente sarà una partita tosta – commenta il centroboa genovese Andrea Fracas – Se sono in quella posizione di classifica c’è senz’altro un motivo ed è da ricercarsi proprio nella qualità della formazione siciliana. Tuttavia noi ci crediamo, nonostante fino ad adesso non siano arrivati i risultati che ci saremmo aspettati. In diverse gare, però, abbiamo detto la nostra sino all’ultimo e le gare sarebbero potute finire in modo diverso: penso ad esempio alla sfida con il Salerno, ma anche a quella contro la quotata Trieste dove eravamo partiti benissimo per poi essere superati nel finale. Sono convinto che tolti Recco e Brescia siamo in grado di giocarcela alla pari contro chiunque, quindi anche contro l’Ortigia: vietato cercare alibi in anticipo, dobbiamo entrare in acqua concentrati e determinati e non ‘spegnerci’ neanche per un minuto. E dobbiamo crederci, tutti quanti. In tal senso sarà fondamentale anche l’apporto dei nostri tifosi”