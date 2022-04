Quinto sfida Metanopoli, Gitto tiene alta la tensione: "Conta solo vincere"

Torna in vasca lo Sporting Club Quinto dopo la festa dello scorso fine settimane. Il pari spettacolare contro Catania ha sancito la salvezza matematica degli uomini di Del Galdo che sono anche già sicuri del primo posto che gli concederà la possibilità di giocarsi un posto in Europa. Il prossimo match sarà contro il Metanopoli a Milano, e anche se non ci sono obblighi di classsifica Gitto non vuole che venga abbassata la tensione.

“Il nostro obiettivo non cambia – racconta Matteo Gitto – Ci eravamo prefissati di vincere tutte le gare di questi girone, in un paio di occasioni non ci siamo riusciti, ma anche domani quello sarà il nostro obiettivo perché vincere aiuta a costruire una mentalità vincente. Ci aspetta un test importante per cercare di affinare alcuni aspetti tattici, sia difensivi sia offensivi, e per arrivare pronti alle gare dei play off. Già nell’ultimo periodo siamo migliorati in questo senso, sia a livello collettivo che individuale, ed è fattore importante per crescere a livello di squadra. Ce la vedremo contro una squadra che deve salvarsi e che quindi darà tutto, ma né questo, né un ipotetico appagamento mentale per aver raggiunto il primo obiettivo stagionale potranno essere alibi“.