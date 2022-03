Il Quinto soffre ma alla fine ha la meglio sulla Lazio

Vittoria importante per il Quinto che ha la meglio contro il Lazio Nuoto nella vasca di casa fresca di intiolazione Marco Paganuzzi. Ad Albaro i biancorossi soffrono nella prima parte di gara, poi però si scuotono e nel finale riescono a portarsi a casa l'intera posta con il risultato di 9-6. Mattatore della gara Nora che segna una tripletta, utile per ribaltare la situazione dopo che il primo parziale va agli ospiti 2-1. I restanti tempi però sono tutti a favore dei genovesi 2-1, 4-2 e 2-1, che possono esultare, anche se la sofferenza non è mancata.

“Sì, in effetti all’inizio loro sono apparsi in palla, noi forse ci siamo fatti un po’ trascinare da una stanchezza forse più mentale che fisica dopo la Coppa Italia – analizza Niccolò Figari – Però abbiamo retto bene l’impatto, l’importante era quello, come era importante vincere per consolidare ancora di più il primato in questo girone. E comunque prendere solo 6 gol significa aver avuto una grande concentrazione in difesa, nonostante la stanchezza“.

Il tabellino della gara

IREN GENOVA QUINTO-SS LAZIO NUOTO 9-6

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, J. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa, F. Panerai 1, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 3, N. Figari 2, L. Bittarello, M. Gitto 1, M. Guidi, Valle. All. Del Galdo

SS LAZIO NUOTO: M. Rossa, M. Ferrante, B. Plumpton 1, A. Vitale 2, L. Marini, D. Caponero, V. Paskovic, M. Leporale 1, S. Augusti 1, L. Checchini 1, A. Nenni, Sforza. All. Sebastianutti

Arbitri: Schiavo e L. Bianco

Note: Parziali: 1-2 2-1 4-2 2-1 Spettatori 100 circa. Lazio con 12 a referto. Superiorità numeriche: Quinto 2/6 + 1 rigore, Lazio 2/8 + 1 rigore. Uscito per limite di falli Plumpton (L) nel quarto tempo.