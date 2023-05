Quinto, inizia la caccia all'Europa: è sfida al Savona

Il sogno di volare in Europa del Quinto entra sempre più nel vivo. I genovesi sono pronti a gara 1 contro la Rari Nantes Savona nei playoff di Serie A1 maschile di pallanuoto. Le squadre che hanno concluso la stagion regolare dal quinto all'ottavo posto si giocano un posto nelle competizioni europee con sfide di semifinali e finali al meglio delle tre partite. Domani alle 19 primo match tutto ligure alla Zanelli, martedì prossimo gara 2 alle piscine di Albaro.

“Inutile negare che il pronostico tenda a favore del Savona – inquadra la sfida il tecnico Luca Bittarello – e lo dicono anche i precedenti di questa stagione. Detto questo, di certo non partiamo sconfitti, ci impegneremo per giocare al meglio e fare risultato. Affronteremo una squadra forte e che ben conosciamo, molto organizzata e in grado di fare dell’intensità uno dei suoi punti di forza. Noi dovremo essere bravi a gestire questa intensità e a commettere meno errori possibili in attacco per non concedere controfughe. Non dovremo partire né con il pensiero che ogni risultato vada bene né volendo gettare il cuore oltre l’ostacolo: occorrerà invece grande cinismo nei momenti topici del match“.