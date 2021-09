Pallanuoto, Quinto e Pro Recco volano alle Final Eight di Coppa Italia

Centrato il primo obiettivo stagionale per Sporting Club Quinto e Pro Recco che accedono alle Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto

Il primo fine settimana di gara della pallanuoto maschile è subito un successo per Sporting Club Quinto e Pro Recco. Le due squadre passano il turno nei rispettivi gironi di Coppa Italia e si qualificano alla Final Eight di Coppa Italia che si giocherà dall'11 al 13 marzo e assegnerà il primo trofeo della stagione.

Per Quinto decisiva la vittoria di ieri contro Salerno 14-10. Oggi i biancorossi si arrendono, come da pronostico ai campioni d'Italia di Brescia con il risultato di 11-4. Buona proba per i ragazzi di Del Galdo che rimangono in gara per i primi due tempi chiusi 1-1 e sotto 2-1, poi i lombardi dilagono negli ultimi due parziali chiusi 5-2 e 3-0. Buona nei genovesi la prova di Figari e Panerai, doppietta per entrambi. La sconfitta di Salerno contro il Brescia regala comunque il passaggio dello turno a Quinto.

La Pro Recco invece dilaga contro Anzio. Non c'è storia in vasca con i recchelini che vincono 23-5 portandosi a casa tutti i parziali 4-0, 6-2, 7-1 e 6-2.

S.C. Quinto -An Brescia 4-11

SC Quinto: Pellegrini, N. Gambacciani, Di Somma, Villa, Panerai 2, Ravina, Fracas, Nora, Figari 2, Bittarello, M. Gitto, Guidi, Valle. All. Del Galdo

AN Brescia: Tesanovic, Dolce 5, Presciutti, T. Gianazza, Lazic, Vapenski 2, Stocco, Balzarini 2, Alesiani, Luongo 1, E. Di Somma 1, N. Gitto, M. Gianazza. All. Bovo.

Arbitri: L. Bianco e Colombo

Note: parziali 1-1, 1-2, 2-5, 0-3. Usciti per limite di falli M. Gitto (Q) nel secondo tempo e Nora (Q) nel terzo tempo.

Anzio Waterpolis - Pro Recco 5-23

Parziali 0-4, 2-6, 1-7, 2-6