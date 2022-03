Arriva a Genova "Inclusione", tre i progetti finanziati

Genova presenta “Inclusione” assieme al Legend di Sport e Salute Stefano Maniscalco, due volte campione del mondo di Karate. Ben quattro idee finanziate dal Bando Sport per Tutti ‘Inclusione’ di Sport e Salute di cui tre nelle città di Genova tutte finanziate per 25 mila euro grazie ai progetti voluti dai presidenti delle Associazioni:

- FOLTZER SSD fautrice di “CertosAttiva” che in ‘Inclusione’ ha visto l’opportunità per unire le due “Genova” divise e profondamente segnate dal crollo del ponte Morandi”, attenuando il peso mnemonico delle macerie e ravvivando la socialità della Città;

- ASD 5678 STUDIO dal 1980 attiva nelle scuole a sostegno dei bambini meno abbienti, pensa al progetto “Lo sport ci unisce, la danza ci migliora, uguali e diversi nel corpo nell’anima e nello spirito che non ha età”

- ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE impegnata da 30 anni nella diffusione dell’educazione fisica nelle scuole elementari come strumento utile a individuare difficoltà psico-fisiche e a produrre felicità. Adesso, si dedica al progetto Sportiviamoci” per raddoppiare spazi e utenti.

Entusiasta del progetto il presidente e Ad di Sport e Salute Vito Cozzoli: “lo sport come leva di crescita economica e corridoio di sinergie con Enti locali, Amministrazioni, Organismi sportivi e Terzo settore così da abitare quegli spazi ancora inesplorati valorizzando il turismo come risorsa. Pronto il programma Sport nei Parchi che avrà circa 600 progetti finanziati e interconnessi con “My Sport e Salute”, la tecnologia a favore dei 12 milioni di tesserati e delle 100 mila società presenti in Italia. Iscriversi come atleti, associazioni, organismi sportivi, amatori o curiosi entrando a far parte della Community che produce risposte, programma le attività e include la Socialità a colpi di Tweet e Hashtag concretizzando le opportunità”.

Domani alle ore 10.30 presso la Casa di Quartiere 13D Certosa, Via Certosa 13d, si svolgerà la conferenza stampa, organizzata da Sport e Salute, per presentare i progetti delle Associazioni sportive che sono state selezionate per il finanziamento nel bando nazionale “Sport di Tutti Inclusione”.