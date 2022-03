La Pro Recco riabbraccia i suoi tifosi a Punta Sant'Anna

Domani alle 15 la Pro Recco sfida Trieste per continuare la propria corsa in testa al campionato di serie A1 maschile di pallanuoto, e lo farà con una grande novità. Sono stati infatti completati a tempo di record i lavori per il montaggio della piscina di Punta Sant'Anna che cosi tornerà ad ospitare i tifosi della squadra ligure. E' da novembre 2020 che nella propria piscina la Pro Recco è accompagnata solo da pochi supporters, ora però con la nuova struttura sarano ben 430 i posti a disposizione.

L'ingresso per la sfida con il Trieste, valida per la terza giornata del girone Scudetto, sarà gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti: basterà compilare l'autodichiarazione che verrà consegnata all'ingresso della tribuna e presentare il Green Pass rafforzato.

La capienza per gli impianti all'aperto è al 75 per cento.

"Scriviamo una pagina nuova nella storia del Club, dopo essere tornati ad allenarci e a giocare a Punta Sant'Anna possiamo riaprire le porte della piscina anche alla città - afferma il presidente Maurizio Felugo -. In questi anni di trionfi ci è mancato il calore del nostro pubblico, un rapporto che vogliamo consolidare giorno dopo giorno se la pandemia, come sembra, finalmente ce lo consentirà. La piscina di Recco, che con tanti sforzi abbiamo riaperto due anni fa, è stata in questi mesi un punto di riferimento per molte società del nostro territorio colpite dalla chiusura dei propri impianti a causa di problemi strutturali: ogni giorno, nonostante i crescenti costi, abbiamo aperto le porte di casa nostra fino a tarda sera garantendo la continuità sportiva ad oltre 400 atleti, in particolar modo ragazzi e ragazze dei settori giovanili del territorio. Il ringraziamento va alla proprietà che permette a tanti giovani di praticare sport in un ambiente sano come quello di Recco, preservando la funzione sociale che sta alla base del nostro impegno quotidiano"