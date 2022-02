Pro Recco, successo a Savona e allungo in classifica

La Pro Recco non si ferma più. I recchelini battono senza troppi problemia il Savona 18-8 e volano a più otto in classifica dal Brescia che nel frattempo si ferma sul pari contro l'Ortigia. Dopo la vitoria nello scontro diretto della scorsa settimana, i liguri sono sempre più vicini a conquistare il primo posto, anche se manca quasi tutto il girone di ritorno.

Nella sfida tutta ligure, Mister Sukno deve fare a meno di Echenique, ma ritrova Figlioli e Ivovic alla prima in serie A1 dopo il cambio con Loncar in uno dei quattro slot destinati agli stranieri.

La Pro Recco viene punita dopo venti secondi dalla girata di Bruni, poi si scatena e in nove minuti buca otto volte il terzo portiere Turazzini chiudendo ogni spiraglio difensivo.

Al cambio campo i campioni d’Europa vanno sul 4-12, vantaggio che si amplia nei successivi sedici minuti fino al +10 che chiude il match.

Miglior marcatore di giornata Presciutti autore di 4 reti. Tripletta per Ivovic.

Il tabellino

RN SAVONA-PRO RECCO 8-18

RN SAVONA: A. Turazzini, N. Rocchi, A. Patchaliev, P. Giovanetti, G. Molina Rios 1, V. Rizzo, F. Galleano, L. Bruni 1, E. Campopiano 2, A. Fondelli 3, M. Iocchi Gratta 1, G. Maricone, F. Massaro. All. Angelini

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, G. Zalanki 2, P. Figlioli 2, A. Younger 2, G. Cannella 2, N. Presciutti 4, A. Nuzzo, A. Ivovic 3, A. Velotto, M. Aicardi 2, B. Hallock, T. Negri. All. Sukno

Arbitri: Pinato e Piano

Parziali: 1-6, 3-6, 2-5, 2-1.

Uscito per limite di falli Rocchi (S) nel terzo tempo.

Superiorità numeriche: R.N Savona 2/11 + un rigore, Pro Recco 11/15.

Spettatori 200 circa.