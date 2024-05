Pallanuoto, dove vedere la finale Scudetto Pro Recco-Savona

A tredici anni di distanza Pro Recco - Savona ritorna ad assegnare lo Scudetto: domani a Punta Sant'Anna - inizio alle ore 18:45 con diretta su Rai Sport (disponibile sul digitale terrestre e su RaiPlay - si gioca gara 1.

I biancocelesti, detentori del titolo, puntano al Tricolore numero 36, il terzo consecutivo. Per il Savona sono tre i titoli italiani in bacheca.

"Ha lo stesso valore degli altri anni - le parole del capitano Francesco Di Fulvio - la differenza rispetto al recente passato è che sarà una finale tutta ligure e quindi mi aspetto un ambiente ancora più caldo: non vediamo l'ora di giocare queste partite. L'aspetto chiave penso sarà la tenuta mentale, ci attendono due o tre gare super intense in cui i dettagli faranno la differenza: ci saranno momenti in cui si deciderà con l'uomo in più e in meno, azioni con mani addosso; se riusciremo a tenere mentalmente aumentiamo le possibilità di portare a casa lo Scudetto. Il Savona gioca una bella pallanuoto, è ben allenata, con ottime individualità, dal portiere agli stranieri, dal centroboa all'ex Figlioli che in queste partite esce sempre fuori. Punta Sant'Anna sarà fondamentale, i nostri tifosi in queste partite ci sono sempre vicini e siamo sicuri che sentiremo il loro calore anche domani".

Arbitreranno l'incontro Navarra e Carmignani. Ancora pochi i biglietti disponibili su vivaticket.com.

Gara 2 si giocherà a Savona sabato 25 maggio alle ore 20:45, anche in questo caso la partita verrà trasmessa in diretta su RaiSport.