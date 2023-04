La Pro Recco fa visita al Radnicki

La Pro Recco mercoledì giocherà in casa del Radnicki, a Kragujevac, in Serbia: alle 20:30 Ivovic e compagni scenderanno in vasca per la dodicesima giornata di Champions League, l'ultima trasferta europea prima della duplice sfida casalinga alla "Ferro" che accompagnerà poi i campioni d'Europa alla Final Eight di Belgrado. Il Radnicki, che spera ancora di agganciare il quarto posto, ha già cominciato i playoff Scudetto perdendo gara 1 della semifinale contro la Stella Rossa; la squadra allenata da Uros Stevanovic, tecnico anche della nazionale serba, si trasforma però tra le mura amiche: per i ragazzi guidati da Sandro Sukno quella alle porte è dunque una sfida che nasconde diverse insidie.

"È vero sarà un match molto impegnativo - ammette Gonzalo Echenique - per loro è l'ultima chance di provare ad entrare nella Final Eight e in casa hanno dimostrato di essere molto temibili, fermando sul pareggio una grande squadra come l'Olympiacos. Noi andremo in Serbia per cercare di fare una prestazione importante e prenderci i tre punti necessari per la corsa almeno al secondo posto. Sappiamo che il primo ormai non dipende più da noi ma da quello che farà il Barceloneta: se non fallirà nei prossimi tre appuntamenti saranno loro a sfidare la quarta dell'altro girone. Dopo Kragujevac ci attendono due partite casalinghe che giocheremo finalmente a Punta Sant'Anna: già nelle ultime due sfide di campionato era tutto pieno e sono sicuro che in questo ultimo mese decisivo la "Ferro" ci darà una ulteriore spinta per vincere le battaglie che ci aspettano. Fisicamente mi sento bene, l'intervento dell'estate è ormai alle spalle, sono in forma e pronto per aiutare la squadra a dare il massimo e sono felice di questo".

La partita sarà arbitrata da De Jong (Olanda) e Fodor (Ungheria). Il match sarà trasmesso in streaming su Len Tv e in differita su Sky Sport Arena alle ore 22:30.