Pro Recco, secondo impegno in campionato contro il Posillipo

Torna per la seconda giornata la Serie A1 maschile di pallanuoto con la Pro Recco che affronta il Posillipo sabato 16 ottobre alle 17. La sfida vede i Campioni d’Europa nettamente favoriti e senza defezioni, tutti arruolabili i giocatori di coach Sandro Sukno per il secondo match di campionato dopo la larghissima vittoria 24-3 contro la Lazio dell’esordio.

La Pro Recco verso la sfida contro il Posillipo

Per la Pro Recco la sfida di domani sarà il preambolo al common training che i campioni d’Europa sosterranno insieme al’Olympiakos per quattro giorni la prossima settimana. Il modo scelto dalla società per scaldare i motori in vista del primo impegno di Champions League di fine mese.

Tornando invece al match di domani si giocherà allal Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere e non alla Scandone, al momento non disponibile per le gare interne del Posillipo. Sfida speciale per il portiere Tommaso Negri tornato in Liguria dopo ben 14 stagioni giocate in Campania tra il 2007 e il 2020.

Il coach del Posillipo Brancaccio si aspetta una gara proibitiva: “Ci troviamo di fronte i campioni d'Europa in carica, con una formazione probabilmente rinforzatasi dall'anno passato. Noi siamo ancora in fase di rodaggio e stiamo lavorando sugli errori occorsi nella sfida d'esordio con il Salerno. La partita di domani ci servirà senz'altro per imparare a gestire meglio certe situazioni di gioco, cercando di commettere meno imprecisioni possibili."