Pallanuoto, Champions League: Pro Recco in vasca per il primo posto nel girone

Il momento dei verdetti è arrivato: Pro Recco - Novi Beograd, in programma domani alla "Ferro con inizio alle ore 19 (diretta su Sky Sport Arena), sarà decisiva per il primo posto nel girone e, di conseguenza, per definire gli abbinamenti alla Final Four di Malta (5-7 giugno). I biancocelesti, a cui basta anche il pareggio per rimanere in testa, incontreranno in semifinale una tra Ferencvaros e Olympiacos, le due squadre già qualificate nell'altro gruppo.

"Le quattro formazioni che si incroceranno a Malta hanno le stesse chance di vincere la Champions League, quindi primo o secondo posto nel girone cambia poco - le parole di Gergo Zalanki alla vigilia del match -. È chiaro che di fronte ai nostri tifosi vogliamo chiudere con una vittoria, ma sappiamo che i serbi dopo la sconfitta nelle ultime due finali avranno una grande voglia di batterci per la prima volta: con loro è sempre una battaglia e sarà così anche domani. In questo momento siamo focalizzati sullo Scudetto, dopo aver perso la Coppa Italia vogliamo vincere il campionato: alla Final Four di Malta penseremo solo dopo le partite con il Savona".

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.com e in piscina dalle ore 17.

La classifica dopo cinque giornate: Pro Recco (14 punti), Novi Beograd (13), Marsiglia (3), Jadran Spalato (0).