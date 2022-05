Pro Recco-Marsiglia: alla Ferro la supersfida è già nella storia

Dopo il successo in gara 1 della semifinale Scudetto con il Savona, la Pro Recco si rituffa in Champions League per una gara speciale. Domani alle ore 19 i liguri sfidano il Marsiglia nel match che mette in palio il primo posto nel girone e lo faranno alla piscina "Ferr" che per la prima volta ospiterà una gara europea. I campioni d'Europa sono a più tre sui transalpini e hanno già vinto all'andatra, un leggerio vantaggi che si unirà ad un ambiente caldissimo. La Pro Recco scenderà in campo con delle calottine vintage che richiameranno quelle utilizzate da chi, nel 1959, cominciò a scrivere la storia del Club; saranno 'old style' anche le felpe che indosseranno i giocatori durante la presentazione. Prima del fischio d'inizio, inoltre, saranno premiati Prlainovic e Bodegas, oggi al Marsiglia ma protagonisti di memorabili vittorie con i colori biancocelesti.

"Arriviamo da una sfida combattuta con il Savona, molto più di quanto dica il punteggio visto che siamo riusciti a strappare nella seconda metà di gara - le parole di Francesco Di Fulvio -. Contro il Marsiglia sarà una partita speciale, la prima europea a Punta Sant'Anna, e mi aspetto un pubblico numeroso e caloroso. In acqua sarà sicuramente una battaglia, noi dobbiamo scendere in vasca come sappiamo, migliorare il nostro gioco e soprattutto imporlo; sarà una sfida importantissima per noi in vista delle finali di campionato e di Champions League, il risultato verrà di conseguenza". Arbitreranno la partita Peris (Croazia) e Kovacs Csatlos (Ungheria).