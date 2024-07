Pro Recco, la lettera della squadra a Gabriele Volpi

Il terremoto è appena passato ed è arrivato il momento dei saluti in casa Pro Recco. Ieri Gabriele Volpi ha lasciato la guida del club che grazie a lui è diventato il più titolato di sempre della pallanuoto mondiale.

Oggi la squadra ha deciso di scrivergli una lettera per salutarlo: "Caro Gabriele, in questo momento la prima cosa che ci viene in mente è dirti Grazie.

Grazie per quello che ci hai insegnato, per i valori che ci hai trasmesso, per quello che hai costruito e per come ci hai fatto vivere in questi anni. Hai dato l’opportunità a tutti noi di vivere facendo ciò che abbiamo sempre amato e ci hai sempre dimostrato quanto sia importante dare il massimo per realizzare i propri sogni. Insieme abbiamo scritto la storia di questa società e di questo sport, hai portato una squadra di un paesino di 10mila abitanti a diventare il club più titolato al mondo.

Prendiamo la tua decisione a malincuore perché sappiamo che non è stata facile e sappiamo quanto hai sofferto dando questa notizia. Saremo per sempre al tuo fianco, riconoscenti per ciò che hai fatto e sicuri che questo non è un addio ma un arrivederci.

A presto Gabriele. Grazie,

La Tua squadra"