Pro Recco, scocca l'ora della rivincita: a Milano è sfida allo Jug

Scocca l'ora della rivincita peri Campioni d'Europa della Pro Recco che domani a Milano sfidano lo JUg, unica squadra capace di vincere contro i liguria in questa stagione. Due settimane fa i croati avevano vinto in casa 11-8, senza però togliere il primo posto nel girone ai recchelini, in testa a quota 18 insieme al Marsiglia.

Dove vedere Pro Recco-Jug in diretta tv e streaming

Domani, alle 21 con diretta sui canali Sky Sport Uno e Action (telecronaca di Daniele Barone e Sandro Campagna), ecco l'occasione per ripartire e iniziare il girone di ritorno con tre punti. Ivovic e compagni ci proveranno nell'avveniristica e tecnologica piscina dell'Aquamore Bocconi Sport Center di Milano, città che evoca dolci ricordi: alla Cozzi la Pro Recco ha vinto il suo primo titolo europeo nel 1965, mentre 15 anni fa, alla Scarioni, arrivò la quarta Coppa dei Campioni in una finale thrilling proprio contro lo Jug.

Le parole d Sukno e Ivovic alla vigilia

È grande l'attesa in città per l'arrivo dei biancocelesti, con tutti i posti esauriti e importanti ospiti dello sport e dell'imprenditoria previsti in tribuna. In acqua, aspettando l'ultimo giro di tamponi, mister Sandro Sukno ritrova quasi tutti i giocatori ad eccezione di Bertoli, ancora indisponibile: "Stiamo un po'meglio rispetto alla sfida di Dubrovnik, il gruppo è pressoché al completo e questo ci ha consentito di allenarci meglio in questi giorni - le parole dell'allenatore -. Sicuramente sarà un'altra Pro Recco, più pronta ad affrontare un avversario che sta crescendo molto rispetto all'inizio della stagione e, certamente, si qualificherà per le finali di Belgrado; da parte nostra sarà importante concedere meno gol facili allo Jug, sorretti da una condizione fisica diversa: in Croazia, da metà gara, non riuscivamo a tenere un ritmo alto, aspetto fondamentale se si vogliono portare a casa le partite in campo europeo. Giocheremo a Milano, in una piscina in cui ci siamo già allenati un mese e mezzo fa: un impianto bellissimo, appena aperto, che ci darà un ulteriore motivo per disputare una grande partita e vincere".

"Vogliamo cancellare la sconfitta rimediata due settimane fa - afferma il capitano, Aleksandar Ivovic -. Sarà una super partita, giocheremo a Milano in una piscina modernissima e davvero stupenda".