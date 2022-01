Pro Recco, niente sfida allo Jug ma a Milano si gioca lo stesso

Niente rivincita questa sera per la Pro Recco che aspettava di ricevere lo Jug in Champions League dopo che i croati avevano battuto per la prima volta in stagione i liguri. La sfida però è stata rinviata perché gli avversari hanno diversi giocatori in quarantena a causa del Covid. Il regolamento parla chiaro, alla Pro Recco andrà la vittoria a tavolino per 10-0 e così la squadra di Sukno resterà al comando nel girone con 21 punti.

L'Aquamore Bocconi Sport Center di Milano non rimarrà però a bocca asciutta: alle ore 21, sempre in diretta su Sky Sport Uno, la Pro Recco affronterà una squadra All Stars allenata dal tecnico del Settebello, Sandro Campagna: sarà composta da alcuni dei giocatori migliori del campionato italiano. Ecco, di seguito, la formazione che affronterà i campioni d'Europa: Tempesti e Mirarchi (Ortigia), Mezzarobba, Buljubasic, Inaba, Bego e Vrlic (Trieste), Fondelli, Bruni, Campopiano e Iocchi Gratta (Savona), Perez (Milano), Panerai (Quinto).

"Lo sport ci insegna a trasformare le difficoltà in opportunità: promuovere la pallanuoto, farla conoscere e amare è sempre stato uno dei nostri obiettivi - afferma il Presidente Maurizio Felugo -. Non vogliamo rassegnarci al Covid, non vogliamo spegnere le luci. Vincere a tavolino è la cosa più triste per chi si allena ogni giorno, a noi interessa solo giocare e la partita di questa sera sarà una fantastica occasione per mostrare in televisione uno spettacolo di alto livello in una piscina straordinaria. Desidero ringraziare le società, gli atleti che scenderanno in acqua, mister Campagna: hanno compreso il nostro sforzo e l'importanza di quello che facciamo per la pallanuoto ancora prima che per la Pro Recco. È un bel messaggio che lancia il mondo dello sport, unito nelle difficoltà oltre le rivalità tra squadre".