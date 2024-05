La Pro Recco torna in vasca in Champions League

Con il pass per la Final Four di Malta già in tasca, la Pro Recco aspetta lo Jadran Spalato con l'obiettivo di preservare il primo posto nel girone. La sfida contro i campioni di Croazia, domani a Punta Sant'Anna alle ore 18, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max. Problemi di formazione per mister Sukno che oltre all'indisponibile Ivovic dovrà fare a meno degli squalificati Fondelli ed Echenique, espulsi nel finale incandescente di Marsiglia.

"Con l'Ortigia abbiamo fatto una buona partita soprattutto in difesa, mettendo il primo tassello per il nostro obiettivo: chiudere la semifinale in due partite - afferma il difensore Nicholas Presciutti -. In attacco abbiamo tante qualità, ma è dietro che dobbiamo lavorare e fare della solidità difensiva il nostro punto di forza. In Champions League abbiamo raggiunto la semifinale, ma vogliamo il primo posto e queste due partite che ci attendono sono molto importanti proprio per crescere nel gioco: dobbiamo affrontarle come se fossero da dentro o fuori per rimanere sul pezzo in questo finale di stagione. Contro lo Jadran Spalato ci mancheranno, oltre a Ivovic, anche Echenique e Fondelli dalla parte destra: vorrà dire che ci sacrificheremo di più tutti quanti e non sarà un problema visto che ognuno di noi è sempre a disposizione del mister e del gruppo. Loro sono una bella squadra, campioni di Croazia in carica, con tanti campioni del mondo nel roster; lo Jadran non ha ambizioni di classifica ma sappiamo bene che chi viene a Recco prova sempre a dare il 100 per cento".

Arbitreranno la partita Miskovic (Montenegro) e Achladiotis (Grecia). Delegato lo spagnolo Moliner. Biglietti in vendita su vivaticket.com.

Classifica dopo quattro giornate: Pro Recco (11 punti), Novi Beograd (10), Marsiglia (3), Jadran Spalato (0).