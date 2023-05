Pallanuoto, la Pro Recco tona a giocare la Champions League a Punta Sant'Anna

Un anno dopo la prima storica volta contro il Marsiglia, la piscina di Punta Sant'Anna riapre le porte alla Champions League: sabato alle ore 20 i campioni d'Europa sfideranno lo Jadran Spalato. I croati si giocheranno a Recco le ultime chance per agganciare il quarto posto nel gruppo A, l'ultimo a disposizione per volare alla Final Eight di Belgrado. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

Per i biancocelesti sarà l'ultimo test prima dell'inizio della finale Scudetto contro il Brescia: una gara da vincere assolutamente per arrivare allo scontro diretto con l'Olympiacos, il 24 maggio, in vantaggio di almeno due punti.

"Non dobbiamo pensare alla finale Scudetto, abbiamo questa gara europea e vogliamo mantenere la testa sullo Jadran - afferma il difensore Nicholas Presciutti -. Sono una buona squadra che sta vivendo un momento importante della stagione visto che sono a gara 5 della serie per il titolo nazionale contro lo Jug Dubrovnik: sicuramente non verranno qui per fare una passeggiata, ma si giocheranno tutte le loro carte per provare ad entrare in finale. Dal canto nostro cercheremo di limitarli e mettere in vasca le nostre qualità".

Nei croati militano due ex biancocelesti, Luka Bukic e Niksa Dobud, quest'ultimo per tre stagioni a Recco: "È sempre bello affrontarlo - prosegue Presciutti - è un campione olimpico che ha giocato nelle squadre più forti del mondo e che abbiamo avuto il piacere di avere anche qui in biancoceleste alzando insieme la Champions del 2021. Contro di lui bisogna essere sempre concentrati, perché se ti distrai un secondo solo non ti perdona. Non vediamo l'ora di scendere in acqua e di vivere una serata europea nella nostra piscina, un impianto che merita grandi palcoscenici come la Champions League: daremo il massimo per onorare i nostri tifosi".

I biglietti si possono acquistare su Vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati come la Pro Loco di Recco oppure in piscina il giorno della partita dalle ore 17. Otto euro il costo dell'intero, cinque il ridotto under 12.