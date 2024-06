Dove vedere la finale di Champions League Pro Recco-Ferencvaros

La notte dell'anno sta per arrivare, la pallanuoto elegge la sua regina d'Europa, venerdì 7 giugno alle 21 a Malta Pro Recco e Ferencvaros si giocano la finalissima dopo due lotte estenuanti. I recchelini, campioni in carica e a caccia della quarta vittoria di fila, nessuno è mai arrivato a tanto, hanno battuto l'Olympiakos ai rigori dopo il 9-9 dei tempi regolamentari.

Pro Recco-Ferencvaros, dove vederla in diretta tv e streaming

Ancora più lunga è stata la battaglia dei magiari contro il Novi Beograd terminata 18-17 anche in questo caso ai rigori dopo il 13-13 della quarta sirena di gioco. Il match di venerdì è il remake della finale del 2021 con la Pro Recco che vinse a Belgrado e diede il via al ciclo di tre Champions League alzate il cielo, ciclo che Sukno e i suoi ragazzi sperano di continuare a Malta. Per i recchelini si tratterebbe della dodicesima volta da Campioni d'Europa, oggi ne hanno 11 e sono i più titolati di tutti visto che Partizan e Maldost sono ferme a 7. Il Ferencvaros invece ha vinto il torneo solo nel 2019 battendo in finale l'Olympiakos.

La gara di venerdì alle 21 sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Arena e in streaming sulla App Sky Go. Gli appassionati potranno anche vedere la partita su Eurovision Sport Live che ha già trasmesso le semifinali di ieri.