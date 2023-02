La Pro Recco torna in vasca per il testacoda di Champions League

Vigilia di Champions League per la Pro Recco che domani a Imperia comincia il girone di ritorno sfidando la Dinamo Tbilisi (fischio d'inizio alle 19:30).

Sfida testacoda del girone A, tra i biancocelesti, primi a pari merito con Barceloneta e Olympiacos, e i georgiani ancora a secco di punti.

"Sarà bellissimo vedere la Champions League ad Imperia, in quella piscina ho fatto il mio esordio con i grandi a 15 anni, in serie B - afferma il centroboa Matteo Aicardi -. È una piazza che risponde sempre con grande calore e passione, sarà sicuramente così anche domani. La Champions itinerante è una iniziativa che mi trova completamente d'accordo perché ci permette di portare il fascino di grandi sfide europee in piazze che magari non hanno la possibilità di assistere a match di alto livello. Con la Dinamo Tbilisi sarà una sfida che ci servirà per preparare le finali di coppa Italia in programma la prossima settimana, sappiamo che l'avversario non è al nostro livello, ma comunque sarà importante scendere in campo con concentrazione e attenzione difensiva".

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Arbitreranno Schwartz (Israele) e Matijasevic (Montenegro). Delegato l'olandese Hoepelman.

I biglietti dell’evento sono acquistabili presso la segreteria della piscina Cascione ad Imperia: 10 euro per il ticket intero, mentre per i bambini, fino a 7 anni compiuti, il costo dell’ingresso sarà ridotto a 5 euro. La partita è organizzata grazie alla collaborazione con la Rari Nantes Imperia.

La classifica dopo sette giornate: Pro Recco, Olympiacos e Barceloneta (18 punti), Vouliagmeni (10), Radnicki (8), Jadran Spalato (7), Hannover (3), Dinamo Tbilisi (0).