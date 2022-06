Pro Recco, le date della Champions League 2022-2023

Quattro titoli in un anno per continuare ad alimentare il mito. La Pro Recco si è confermata la squadra di pallanuoto più vincente di sempre con le vittorie in Supercoppa Europea, in Coppa Italia, in campionato e in Champions League, la decima della storia. La squadra di Sukno è stata un carrarmato che ha spazzato via tutte le avversarie per completare un’annata da ricordare.

Il tempo delle feste però è già finito, i recchelini iniziano a pensare al futuro, in settimane hanno annunciato l’acquisto del talentuosissimo Iocchi Gratta, universale di appena 19 anni. Sarà uno dei pilastri del futuro, ma già dall’anno prossimo in molti si aspettano grandi cose.

Il mercato sarà come sempre progettati per rendere ancora più forti i campioni di tutto che ieri hanno scoperto le date della prossima Champions League. I detentori del titolo europeo inizieranno la propria corsa il 15 o il 16 novembre nella prima gara dei gironi che continueranno fino al 24 maggio. Una settimana dopo, il 31, è previsto l’inizio della Final Eight a Belgrado che si concluderà il 3 giugno con la novità del giorno di riposo dopo i quarti di finale.