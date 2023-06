Per la terza volta di fila e l'undicesima nella sua storia la Pro Recco è campione d'Europa. I liguri battono nella finale di Belgrado il Novi Beograd 14-11 con un primo quarto da applausi e poi tenendo ben strette le redini della gara che li porta ad alzare ancora la Champions League.

Pro Recco campione d'Europa, la cronaca della finale

Partono forte i ragazzi di Sukno che vanno subito sul 2-0 con Di Fulvio e Velotto, Rasovic accorcia ma prima della fine del tempo segnano anche Ivovic e Zalanki per il 4-1 che regala già una fetta di Champions League ai recchelini. Nella seconda frazione primo botta e risposta Granados Ortega-Zalanki a cui segue quello tra Rasovic (su rigore) e Younger. Il Novi Beograd ci prova ma subisce ancora la rete di Ivovic prima di segnare con Rasovic e Granados Ortega per il 5-6. L'avvicinamento però dura poco perché prima dell'intervallo lungo Di Fulvio e Ivovic riportano ancora a debita distanza l'avversario.

Si riparte dal 9-5 e l'inizio di terzo quarto vede Granados Ortega e Pijetlovc accorciare ancora, ma anche in questo caso è solo un'illusione perché si scatena Di Fulvio che segna due reti in meno di un minuto e lancia i suoi verso l'ennesimo titolo continentale. Il tempo scorre, Granados Ortega si conferma una spina nel fianco della difesa della Pro con le reti dell' 8-11 e del 9-12 ma nel frattempo segna anche una doppietta Zalanki per il 9-13. Il quarto e ultimo tempo è quasi una sfilata verso il titolo con Hallock a portare a più cinque subito la Pro Recco, le restanti reti di Vlachopoulos e Jakic servono solo a fissare il punteggio sul 11-14.