Pro Recco-Brescia: la prima sfida Scudetto a Punta Sant'Anna

La caccia al trentacinquesimo Scudetto entra nel vivo: domani Punta Sant'Anna sarà il palcoscenico di gara 1 della finale contro il Brescia, il grande classico che da undici stagioni vale il titolo nazionale più importante.

Pro Recco-Brescia in diretta tv e streaming

Alle ore 18:30, con diretta su Rai Sport in tv e in streaming su RaiPlay, la Pro Recco proverà a difendere il Tricolore conquistato lo scorso anno proprio alla "Ferro".

"Siamo pronti per questa finale, la squadra sta bene, giochiamo in casa nostra e vogliamo fare vedere a tutti di essere i più forti - le parole di mister Sukno alla vigilia - Siamo consapevoli che ci aspetta una sfida difficile contro un avversario di altissimo livello come è il Brescia: l'aspetto mentale sarà decisivo, in finale la palla pesa di più, ma ci siamo allenati tutta la stagione per queste partite, siamo cresciuti durante l'anno e non vediamo l'ora di scendere in acqua. Domani avrò tutta la rosa a disposizione, le assenze dell'ultimo periodo sono alle spalle, già da qualche giorno siamo al completo, se c'è stato qualche cambiamento in Champions è stato legato più ad un discorso di prevenzione".

"È arrivato il momento più bello, siamo carichi e desiderosi di iniziare questa finale Scudetto contro un avversario che da tempo, anche in Europa, sta dimostrando la sua forza - le parole del capitano, Aleksandar Ivovic -. Mi aspetto una piscina piena che ci trascini come successo nella gara 3 dello scorso anno. Ritmo alto e aggressività fin dall'inizio: servirà questo se vogliamo vincere domani. Sarà una partita equilibrata, penso che abbiamo qualcosa in più a livello di qualità ed esperienza, loro hanno alcuni giocatori che giocano quasi tutta la partita e se non arriveranno stanchi negli ultimi 4-5 minuti vuol dire che avremo sbagliato qualcosa".

I biglietti di Pro Recco-Brescia

I biglietti sono in vendita su vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati dalla piattaforma (a Recco è la Pro Loco) e se ancora disponibili si potranno acquistare domani direttamente in piscina dalle 15.

Arbitreranno l'incontro Colombo e Calabrò.

Gara 2 è in programma a Brescia sabato 20 maggio alle ore 18:45. Eventuale gara 3 a Recco sabato 27 maggio alle ore 21.