Pro Recco, a Brescia il primo match ball Scudetto

Trentadueminuti e la Pro Recco potrebbe vincere lo Scudetto numero 34 della sua storia. I liguri, dopo la vittoria con il brivido 9-8 in gara 1 contro Brescia, volano in Lombardia per il primo match ball per salire di nuovo sul tetto d'Italia. Sarà necessario vincere contro il team di Bovo che deve fare altrettanto per pareggiare la serie e rimandare il verdetto a gara 3. Il match si giocherà domani alle 18,30 con diretta tv e streaming su Rai Sport + HD.

"Mi aspetto una gara simile rispetto a quella di sabato - le parole del tecnico croato Sandro Sukno della Pro Recco - in una piscina che sarà calda e contro una squadra che è molto forte come ha dimostrato in tutta la stagione. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, stiamo bene, abbiamo le qualità per andare a vincere in casa loro e prenderci lo Scudetto".

Tutto pronto quindi per la rivincita, l'anno scorso infatti la Pro Recco perse proprio la finale Scudetto contro Brescia. Se i ragazzi di Sukno non dovessero riuscire a vincere la rterza e deicisiva sfida si giocherà a Recco sabato 28 maggio.