Pallanuoto, Coppa Italia: sarà ancora Pro Recco-Brescia la finale

La Pro Recco domani alle 16,15 alle Piscine di Albaro sfida il Brescia in finale di Coppa Italia. I due colossi della pallanuoto nazionale oggi hanno vinto le rispetti semifinali e si gocheranno il trofeo. E'l'ottava finale di finale tra le due squadre con solo vittorie reccheline, mentre i lombardi hanno battuto proprio i liguri nel 2012, anno dell'ultimo successo nella competizione. La finale scatterà alle 16,15 e sarà trasmessa in diretta da Rai Sport.

Alle piscine di Albaro, domenica intitolate al compianto coach Marco Paganuzzi, la Pro Recco batte 11-7 la RN Savona diventando la prima finalista. Ivovic e Cannella (triplette) trascinano i compagni che puntano alla quindicesima coccarda. Proprio Ivovic parla dopo la sfida: "È stata una partita difficile, lo sapevamo, forse non ci aspettavamo potesse rimanere in bilico così fino alla fine. Pensavamo di averla chiusa sul +4, bravi loro a riaprirla. Mi auguro che questa partita non ci abbia tolto troppe energie per la finale di domani, ci attende una sfida difficile e dovremo fare meglio di oggi se vogliamo portare la nona coppa Italia consecutiva alla nostra società”.

L'altra semifinale AN Brescia-Telimar Palermo è meno combattuta e termina 11-4 per i campioni d'Italia. Partita condizionata anche dalla stanchezza accumulata dai siciliani che hanno eliminato ai rigori il Genova Iren Quinto nel quarto di tarda serata. L'AN Brescia piazza subito un parziale di 7-0 che non ammette repliche. La prima rete di Fabiano (bis) per i palermitani arriva dopo 19'30" di gioco.