Pro Recco-Brescia: a Punta Sant'Anna torna la sfida infinita

Il grande "Classico" della pallanuoto italiana è alle porte: domani a Punta Sant'Anna la Pro Recco ospita il Brescia (fischio d'inizio alle ore 15). Avanti di tre punti grazie allo scontro diretto vinto 4-7 in Lombardia, la sfida sarà uno snodo cruciale nella corsa al primo posto in classifica della regular season, posizione che garantisce il vantaggio casalingo nelle finali Scudetto.

Rispetto alla partita di andata mister Sukno potrà contare su Echenique e Hallock, assenti a Mompiano, e su capitan Ivovic che nel girone di ritorno ha sostituito Loncar in uno dei quattro posti destinati agli stranieri.

Pro Recco-Brescia in diretta streaming

"Affrontiamo la nostra rivale degli ultimi dieci anni, un avversario che rispettiamo e che è cresciuto molto anche in Europa raggiungendo due semifinali consecutive - afferma Ivovic -. Ci sarà da soffrire, hanno tanta qualità ma consideriamo questa partita come le altre, consapevoli che conquistare tre punti vorrebbe dire molto a livello di classifica in vista dei play off. È una sfida imprevedibile da giocare prima, sicuramente sarà equilibrata non so se con pochi gol come le ultime due o al contrario ricche di reti come le prime due della finale Scudetto della passata stagione. Loro sono in un grande momento di forma, così come noi, hanno nel contropiede la loro qualità principale: dovremo stare attenti soprattutto dal punto di vista mentale per non permettergli di giocare come sanno".

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports

L'accesso all'impianto è gratuito fino ad esaurimento posti nella tribuna lato mare.

Arbitreranno il match Severo e Schiavo.