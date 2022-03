Pallanuoto, la Pro Recco vince la Coppa Italia

La Pro Recco vince la Coppa Italia e si porta a casa il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Europea. I recchelini sono al sedicesimo successo nella competizione, il nono di fila e ancora una volta l’ultima ad arrendersi è il Brescia. La finalissima delle Piscine di Albaro, oggi intitolate a Marco Paganuzzi, finisce 8-7 con i lombardi che rimontano fino ad un passo dal pareggio, il Recco deve ringraziare il proprio portiere Marco Del Lungo, ex di turno, che nel finale alza il muro e regala il successo ai suoi.

La cronaca della finale di Coppa Italia Pro Recco-Brescia

Inizio bloccato con le squadre attente in difesa. Ivovic perde un pallone in attacco e commette fallo grave ma Vapenski spara sulle mani di Del Lungo. La Pro Recco trova due extraman e al secondo passa: Echenique offre l'assist al bacio per Younger e per l'australiano è un gioco da ragazzi spingere dentro da due metri (1-0) a 3.27. Il Chalo commette poi fallo grave e Brescia pareggia dal centro con Lazic che devia al volo l'assist di Vapenski (1-1) a 5.58. Extraman in perfetta parità 1/3 per entrambe.

Alesiani sbaglia un comodo tiro in superiorità, ma Brescia mette pressione sulla difesa avversaria. Il gol è maturo e dopo il fallo grave di Younger, il canadese Costantin Bicari entra nel tabellino con una girata al volo (2-1). Nenache un minuto e i campioni d'Europa reagiscono: quinto extraman e stavolta Hallock è bravo e furbo a trovare il pareggio dal centro (2-2) a 3.32. Aumenta la pressione stavolta dei liguri che giocano bene e sgassano con Di Fulvio: la freccia azzurra prima insacca da fuori il sesto extraplayer (espulso Dolce) e poi trova il primo gol a uomini pari del match per il +2 (2-4) a 4.44. Il tempo termina con lo squillo dell'altro campione del mondo di Gwangju: Edoardo Di Somma insacca in tap-in il decimo extraplayer concesso (espulso Echenique) e a metà gara si girà sul +1 recchelino (3-4).

Le squadre rifiatano e Brescia ci prova con Di Somma. Poi Balzarini commette fallo grave al centro e la Pro Recco passa ancora con Younger (bis) che trova sul primo palo la girata del nuovo +2 (5-3) a metà quarto. E' il momento migliore dei biancocelesti che si sciolgono in attacco con Zalanki: il mancino ungherese spara in diagonale il +3 che, a 5.20, provoca la prima scossa al match. Brescia sbanda e prova a riorganizzarsi. Di Fulvio commette il primo fallo grave ma Vapenski tira sulle mani della difesa.

Ottimi otto minuti. Renzuto commette fallo grave , non esce e Colombo lo manda fuori concedendo il rigore. Zalanki firma il 7-3, massimo vantaggio recchelino. Brescia reagisce e Dolce sblocca dopo un tempo e mezzo l'attacco lombardo (4-7). Recco sbaglia il dodicesimo extraman e allora arriva il missile intercontinentale di Christian Presciutti, 40 anni il 27 novembre, che a 2.45 riapre il match (5-7). I biancoazzurri si caricano. Extraman d'autore con Dolce che dal lato corto finta il passaggio e beffa Del Lungo sul lato corto con una magia per il 6-7. Il match si arroventa. Zalanki trova il tris in superiorità (5/13) per l'8-6 a 4.15, e poi Del Lungo si supera parando il possibile meno uno dai cinque metri di Dolce a tre minuti dal termine. Tempo rientrare ancora c'è: Brescia trova il quindicesimo uomo in più e Lazic segna il bis per l'8-7 a 1.30 dal termine. Nel concitato finale Hallock commette terzo fallo grave ma i campioni d'Italia non riescono a concludere l'azione (Gianazza perde palla), e la Pro Recco trova l'ultimo prezioso pallone da gestire fino allo scadere del tempo.

Le dichiarazioni di Sukno

Al termine della gara parla il tecnico della Pro Recco Sukno: "E' stata una partita molto dura; ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Gli arbitri hanno fischiato troppo, senza palla, senza senso. Non va bene così. Comunque siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco, ad attaccare sempre la porta a prescindere dagli schemi, e a restare avanti fino alla fine. Questa vittoria ci fa crescere come gruppo. E' il secondo trofeo della stagione dopo la supercoppa. Dobbiamo continuare a lavorare perché puntiamo a vincere tutto".