Powerlifting: titolo e record italiano per la giovane atleta ligure Giada Campomenosi

Giada Campomenosi, atleta della Chiavari Powerlifting allenata da Sonia Parlanti, si è laureata campionessa italiana ottenendo il record nazionale di categoria (la subjunior - 52 kg) staccando da terra in seconda chiamata 145 chilogrammi, tre volte il suo peso corporeo nella terza gara nazionale di stacco classic. Ha inoltre vinto l'assoluto come miglior atleta su tutte le categorie di peso subjunior in gara.

"Direi che più di così non si può volere a soli 16 anni - commenta la sua allenatrice Sonia Parlanti - e il meglio deve ancora arrivare, è solo all'inizio di un percorso che spero, come allenatrice, la porti divertendosi a risultati straordinari come quello di oggi".

"Ha staccato da terra 145 kg in soli 51,9 kg di peso corporeo - aggiunge Parlanti - questo risultato è frutto di un impegno costante ed è qui che la crescita sportiva diventa un'escalation che non si ferma. Ma è importante nel powerlifting avere dedizione e passione per affrontare un percorso formativo che a 16 anni diventa un impegno serio, bisogna avere testa e Giada a tutte le carte in regola per fare grandi cose".

Cos'è il powerlifting?

Il powerlifting è una disciplina sportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Il termine di origine inglese tradotto in italiano equivale ad "alzata di potenza", anche se per gli atleti è fondamentale sviluppare la forza massimale.