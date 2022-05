Quinto prepara gara 3 contro Ortigia

Ora nessuno pèuò più sbagliare, è arrivato il momento di gare 3 dei playoff della serie A1 maschile di pallanuoto per assegnare le posizioni dal quinto all'ottavo e posto, e quindi per volare in Europa.

Domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15 alla piscina “Caldarella” di Siracusa, andrà in scena la “bella” fra Circolo Canottieri Ortigia e Iren Genova Quinto per i play off 5°/8° posto di serie A1. In gara 1 i biancorossi si erano imposti 6-5 in Sicilia, poi sabato scorso la squadra di Piccardo ha rimesso in pari la serie vincendo alla “Marco Paganuzzi” di Albaro 13-7.

“Dico la verità, ‘temevo’ più la partita di sabato scorso rispetto a gara 1 – racconta Niccolò Figari – Dopo il successo in Sicilia, infatti, la pressione si era spostata anche su di noi, davanti ad un pubblico straordinario, e sapevo che l’Ortigia avrebbe premuto sull’acceleratore. Adesso, però, le parti si invertono nuovamente: la pressione sarà tutta a carico loro, sono la squadra che deve vincere a tutti i costi e arrivare quinta, come è stato nella regular season. Da parte nostra, giocheremo chiaramente al meglio delle nostre possibilità e a fine match tireremo le somme. Sarà importante tenere basso il punteggio, giocare una partita molto accorta in difesa. Quando davanti hai infatti una squadra come l’Ortigia e un portiere come Tempesti è difficile riuscire a segnare molto e per spuntarla è indispensabile non fare alcun tipo di regalo“.