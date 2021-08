Paralimpiadi Tokyo, i liguri in gara: storico quinto posto per Mirabile

Nuova giornata di gare a Tokyo per le Paralimpiadi. Nella notte il genovese Gian Filippo Mirabile ha ottenuto in coppia con Chiara Nardo il quinto posto finale nel nel doppio para rowing 2mix. Posizione che permette di superare il miglior risultato ottenuto nella specialità alle Paralimpiadi (un sesto posto a Londra 2012) La vittoria finale è andata alla Gran Bretagna con la coppia composta Laurence Whiteley e Lauren Rowles, secondo posto per l'Olanda con Annika Van der Meere e Corne de Koning, terza la Cina con Shuang Liu e Jijian Jiang. "Grazie mille a tutti voi che avete tifato per noi e ci avete fatto sentire super protagonisti e amati" ha commentato Mirabile a fine gara.

Buona prova nei 100 metri rana categoria SB4 per Francesco Bocciardo nel nuoto arrivato ottavo. La vittoria è andata al russo Dmitrii Chernieav, secondo posto per il colombiano Moises Fuentes Garcia, terzo il greco Antonios Tsapatakis. "Sono contento perché ho migliorato qualche decimo rispetto alla mattina - ha commentato il genovese al termine della prestazione -. La stagione della rana è stata difficile perché tutte le volte che abbiamo provato a lavorarci mi faceva male la spalla quindi abbiamo voluto concentrarci sullo stile libero. Adesso mi attende l'ultima gara, i 50 stile libero. Non sono la mia specialità perché e troppo corta ma vediamo cosa succede" ha concluso Bocciardo. I 50 rana sono in programma mercoledì 1 settembre.

Si chiude la gara a squadre dell'Italia Team di Paradressage che ha visto protagonista la genovese Francesca Salvadè. Alla fine è arrivato un ottavo posto finale con un ponteggio totale di 214.057. La medaglia d’oro a squadre è andata alla Gran Bretagna con un punteggio di 229.905, seconda l'Olanda, argento con 229.249 punti e terzi gli Stati Uniti che hanno conquistato la medaglia di bronzo con un punteggio di 224.324.