Paralimpiadi Tokyo: Mirabile in finale, ottima prova di Salvadè

Quarto giorno di gare Paralimpiche a Tokyo. Nella notte italiana arriva la buona notizia per il canottaggio Azzurro con il genovese Gian Filippo Mirabile che in coppia con Chiara Nardo ha ottenuto il pass per la finale nel doppio para rowing 2mix. L'equipaggio italiano rimasto dietro per tre quarti di gara a Brasile e Ucraina, nel finale riesce a sorpassare i verdeoro, raggiungendo il secondo posto che vale l'accesso alla finale.

Nella serata giapponese protagonista anche la genovese Francesca Salvadè nell'equitazione. Dopo il 16esimo posto ottenuto il giorno precedente è arrivata un'ottima prestazione in sella a Oliver Vitz concludendo la prova del grado III del team test musicale con la percentuale del 68,794. La ligure, accompagnata dalle musiche realizzate da Max Corfini per l'occasione, a fine prova ha commentato: "sono riuscita a stare tranquilla e a montare meglio senza commettere particolari errori. Il cavallo è stato bravo, è un po' intimorito dal campo, anche per questo oggi non era facile il contatto con lui rispetto alla norma ma essendo io più tranquilla gli ho trasmesso calma e quindi è andata davvero meglio".

E domenica 29 agosto le Paralimpiadi parleranno ancora ligure. Nella notte italiana torna in vasca Francesco Bocciardo. Il genovese ha già conquistato due ori nei 100 e 200 metri stile libero categoria S5. Questa volta in piscina per le qualificazioni dei 100 metri rana maschili categoria SB4. Le gare si svolgono al Tokyo Aquatics Center a partire dalle ore 2 italiane. Gian Filippo Mirabile in coppia con Chiara Nardo si gioca la finale nel doppio para rowing 2mix. Appuntamento al Sea Forest Waterway a partire dalle ore 2.30 italiane. Nell'equitazione proseguono le prove del team test musicale della squadra Azzurra a partire dalle ore 11 all'Equestrian park.