Pallanuoto, A1 maschile: Quinto e Pro Recco preparano le sfide della terza giornata

Il campionato di Serie A1 maschile torna in vasca per la terza giornata, con l’Iren Genova Quinto che sabato (fischio d’inizio alle 17) sarà di scena al Foro Italico in casa della Roma. Una sfida fra due squadre ancora a secco di punti: i biancorossi hanno perso di misura con Trieste e Anzio, i giallorossi hanno rimediato ko più larghi con il Savona e sempre con la formazione giuliana.

Quinto, Di Somma sfida Roma

A introdurre il temi della partita è il giocatore biancorosso Di Somma: "“Sarà una gara complicata, contro una squadra giovane ma organizzata e ben allenata. Per di più giocheremo in una piscina particolare e difficile come il Foro Italico, dove è complicato fare il nostro tipo di gioco. Noi però arriviamo a questo appuntamento carichi e con la voglia di portare a casa i primi punti della stagione, quelli che non siamo riusciti a fare contro il Trieste, quando abbiamo affrontato un’ottima squadra, e con l’Anzio, dove non ci siamo adattati al metro di giudizio degli arbitri e alla fine hanno pesato le espulsioni. Sono convinto che i risultati arrivino sempre quando si lavora duro, e noi lo stiamo facendo, senza ombra di dubbio"

Pro Recco in vasca contro Catania

Tornata in Liguria dopo il common training in casa dell'Olympiacos, la Pro Recco si prepara invece alla sfida nella piscina di Punta Sant'Anna, domani alle ore 15, contro il Catania neopromosso. L'esito del match appare abbastanza scontato con i camponi d'Europa che dovrebbero centrare il terzo successo di fila senza grossi problemi. Tutti esauriti i posti a disposizione nella gradinata dietro la porta lato monte. Per mister Sukno, che ha l'intera rosa arruolabile, sarà l'ultimo test in vista del difficile esordio in Champions League contro il Marsiglia di mercoledì prossimo. Arbitri dell'incontro saranno Federico Braghini e Daniele Bianco. Delegato: Emanuele Costa.