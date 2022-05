Pro Recco, parte contro il Savona la caccia allo Scudetto

Parte domani alle 18 a Punta Sant'Anna la corsa verso lo Scudetto della Pro Recco. I liguri affrontano in casa il Savona in gara 1 di semifinale, servono due vittorie in tre gare per passare il turno. Dopo una stagione regolare con primo posto mai in discussione, adesso per i recchelini è il momento di mettere il turbo e cercare di andare a riprendersi il titolo perso l'anno scorso in finale contro il Brescia. La Pro Recco in stagione ha già vinto la Coppa Italia ed è qualificata per la Final Eight di Champions League, quindi puà ancora centrare il triplete.

Le parole di Sukno prima di Pro Recco-Savona

Ala vigilia del match contro Savona parla il tecnico Sandro Sukno al sito ufficiale dei liguri: "Qualcuno è ritornato un po'acciaccato dall'impegno in World League di Podgorica e penso lo risparmierò per la sfida di domani - le parole del tecnico croato - comunque è importante esserci ritrovati tutti, in acqua scenderanno i giocatori più pronti. Ho grande rispetto per il Savona, giocano bene, sono molto aggressivi e se non avessero patito qualche infortunio di troppo, specialmente tra i pali, sarebbero arrivati terzi, perché quello è il loro valore: servirà il nostro massimo per vincere, ma non ho dubbi che lo tireremo fuori. Le motivazioni sono tante, vogliamo ritornare a vincere lo Scudetto, stiamo continuando a spingere in allenamento per arrivare al top alle partite finali: sarà importante avere al nostro fianco il pubblico di Punta Sant'Anna, finalmente le limitazioni sono terminate e ci aspettiamo tanta gente a cominciare da domani e poi per il match con il Marsiglia".

La gara sarà arbitrata da Filippo Gomez e Giuliana Nicolosi. Gara 2 è in programma a Savona sabato 14 maggio, chi riuscirà a passare il turno se la vedrà con la vincente della serie tra Brescia e Trieste.