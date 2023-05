Playoff pallanuoto, Quinto obbligato a vincere con Savona

Obbligato a vincere, il Quinto torna in vasca domani alle 20,15 contro il Savona alle Piscine di Alabro per restare in parita nella serie playoff tra le squadre che si sono posizionate tra il quinto e l'ottavo posto e che porterà una di queste formazioni in Europa. I genovesi hanno perso alla Zanelli 15-9 e adesso non possono fare altro che vincere per rimandere il verdetto alla decisiva gara 3.

“Venerdì scorso è stato un peccato – ricorda il capitano Matteo Gitto – soprattutto aver perso con così tanti gol di scarto non mi va giù, all’inizio dell’ultima frazione eravamo pienamente in partita, stavamo interpretando la gara bene e gestendo come ci eravamo prefissati. Il risultato dell’ultimo parziale è stato figlio delle tante espulsioni che ci sono state fischiate contro, e molte di queste faccio davvero fatica a comprenderle anche adesso, il Savona è stato bravo ad approfittarne. Dobbiamo metterci tutto questo alle spalle e prepararci ad una grande prestazione davanti al nostro pubblico, dove dovremo essere bravi ad attarci al metri arbitrale che verrà adottato“.