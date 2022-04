Il Quinto ospita Roma nell'ultima giornata della regular season

Lo Sporting Club Quinto scende in vasca per l'ultima volta nella stagione regolare. Sabato alle 17 i biancorossi affronteranno Roma in una gara che non significa nulla per gli uomini di Del Galdo in termini di classifica. I genovesi sanno che parteciperanno ai playoff mentre Roma è invece ancora invischiata nella lotta retrocessione e ha bisogno di punti per iniziare nel modo migliore possibile i playout.

“Proprio per questo sarà una gara molto complicata – inquadra la sfida Nicolò Gambacciani, uno dei giovani che ha trovato ampio spazio in questa stagione e che è stato chiamato dal CT Sandro Campagna per il Progetto Tecnico – Affronteremo una squadra giovane, con una buona tecnica individuale e che nuota molto, inoltre hanno un ottimo allenatore che sa come far giocare le sue squadra anche in funzione degli avversari. Noi dovremo scendere in acqua con l’obiettivo di vincere, senza pensare di essere già salvi e primi nel girone: sarà infatti un test importante in vista delle gare dei play off, in cui saremo chiamati a dare il meglio di noi stessi. A livello personale sono molto soddisfatto di come sono andate le cose in questa stagione: penso di dovere molto, se non tutto, a mister Del Galdo, che mi ha dato spazio e fiducia. La chiamata di Campagna è stata la classica classica ciliegina sulla torta. Ma ora pensiamo alla Roma“.