Il Quinto cerca il bis contro Posillipo

Sabato pomeriggio il Quinto torna in vasca per affrontare Posillipo e provare a torna alla vittoria in casa dopo il successo esterno di Roma contro il Lazio Nuoto di domenica scorsa.Il fischio d’inizio è fissato alle 18, i biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale dello Sporting Club Quinto e il giorno della partita le biglietterie alle Piscine di Albaro chiuderanno alle 17,30 per motivi di sicurezza legati al controllo Green Pass. Il match è di fondamentale importanza perché i genovesi sono terzultimi a quota 6 mentre i campani sono solo un punto sopra.

Niccolò Figari presenta Quinto-Posillipo

A presentare la sfida è Niccolò Figari che suona la carica: "Credo che sia arrivato il momento di regalare ai nostri tifosi la prima gioia in casa. Se la meritano, hanno sempre riempito le gradinate facendoci sentire il loro affetto e il loro calore. Adesso tocca a noi. Dopo le due vittorie ottenute al Foro Italico contro Roma e Lazio – prosegue Figari – dobbiamo ripagare i nostri tifosi con tre punti ad Albaro. Contro il Posillipo anche per questo sarà una partita fondamentale, e sulla carta senz’altro ‘abbordabile’.

Sull'avversario Figari mette in guardia tutti: "Attenzione, perché quella campana è una squadra giovane e talentuosa, che non mi dispiace per niente, ci sono tanti ragazzi che magari sono alle prime esperienze in un campionato così difficile come la A1 che però lo stanno affrontando con il piglio giusto. Giovani con la sfrontatezza tipica di quell’età e dello spirito partenopeo, giocano senza paura o timori, sempre a testa alta. Tirano molto in porta e se sono in giornata tirano anche bene. Noi dovremo essere attentissimi a sbagliare il meno possibile e a non concedere spazi”.