Quinto, che colpo: arriva Molina

Il Quinto si rafforza con un colpo di mercato strabiliante. Alla corte del neo tecnico Bittarello arriva Guillermo Molina, fuoriclasse nato nel 1984 che ha un lungo palmares: sei Scudetti italiani, cinque Coppe Italia, due Coppe dei Campioni, una Supercoppa LEN, oro (2001), argento (2009) e bronzo (2007) ai Mondiali. Dopo l'avventura a Savona, l'iberico si sposta così verso Genova dove ha già visitato le strutture del club ed è pronto a cominciare.

“Devo ringraziare il Quinto, una società che mi cercava da tanto tempo, finalmente le nostre strade si sono unite – le prime parole di Molina da biancorosso – La prima impressione è stata ottima, so che si tratta di una grande famiglia e non vedo l’ora di farne parte a pieno titolo, sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Già l’anno scorso la squadra si è comportata molto bene, centrando un ottimo piazzamento come il settimo posto, ma io credo che si possa sempre migliorare, soprattutto se si lavora tanto e con lo spirito giusto. Un ringraziamento va anche al Savona, società con cui ho condiviso tre anni importanti, ma adesso sono pronto e carico per questa nuova avventura“.

“Sono davvero molto felice dell’arrivo di un giocatore come Molina – commenta il tecnico Luca Bittarello – Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Rafforzerà tutti i reparti con qualità ed esperienza, quello che si serviva nella costruzione di questa squadra“.