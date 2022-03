Quinto ospita Lazio Nuoto, Pellegrini: "Loro affamati di punti, sarà dura"

La grande pallanuoto torna alle Piscine di Albaro teatro il weekend scorso della fase finale della Coppa Italiam, vinta dalla Pro Recco. La vasca intitolata a Marco Paganuzzi, oggi alle 17 tornerà ad essere la casa del Quinto che è pronto alla sfida con il Lazio Nuoto.

Il portiere Pellegrini inquadra così il match: “La Lazio deve cercare a tutti i costi di salvarsi. Per questo sarà una gara insidiosa e molto impegnativa. Noi non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci, puntando ai tre punti per mantenere ben saldo il primato del girone. In Coppa Italia contro il Palermo è stata una partita bellissima sotto tanti punti di vista: un po’ per l’ambiente e il tifo, ma anche per il netto miglioramento da parte nostra rispetto alla partita giocata sempre contro la squadra di Gu Baldineti ad Albaro ad inizio stagione. Una gara che ci dà forza in vista di questa ultima parte di stagione, a partire dalla gara contro la Lazio”.

In settimana Pellegrini, insieme a Nicolò Gambacciani, ha fatto parte del Progetto Tecnico del CT Sandro Campagna a Lago Figoi. “Una due giorni molto impegnativa – spiega l’estremo difensore – ma anche estremamente gratificante. Penso che sia stata una buona occasione per vedere all’opera in Azzurro molti giocatori, anche più giovani di me, che hanno davanti un futuro importante”.