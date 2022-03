Quinto, sfida al Catania per blindare la salvezza

Continuare a vincere per centrare la salvezza e puntare dritto ai playoff. Domani alle 15 lo Sporting Club Quinto sfida il Catania in un crocevia fondamentale per la stagione. I ragazzi in biancorosso infatti, davanti al pubblico amico, se dovessero conquistare i tre punti festeggerebbero la salvezza matematica nel massimo campionato maschile di pallanuoto. Non solo ma se davvero dovessero arrivare i tre punti sarebbe certo anche il primo posto nel girone e quindi l'accesso ai playoff Scudetto.

“Credo che questa sia una delle partite più importanti di questo girone proprio per questi motivi – conferma il mancino Federico Panerai – Affronteremo una squadra molto fisica e tosta, lo ha dimostrato più volte. Noi dovremo essere bravi a mantenere la lucidità necessaria, non avere l’ansia di vincere, giocare come siamo capaci. D’altronde credo che la crescita di questa squadra dall’inizio della stagione sia innegabile: in avvio abbiamo forse ‘pagato’ il fatto di aver cambiato allenatore e di avere alcuni elementi nuovi, ma partita dopo partita abbiamo dimostrato il nostro potenziale. E anche adesso ci stiamo allenando bene, con grande intensità, per farci trovare pronti per questo importante finale di campionato”.